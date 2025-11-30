Сожженное тело 15-летнего подростка нашли во французском Марселе

15-летнего подростка жестокого убили во французском Марселе. Его обгоревшее тело нашли на детской площадке, сообщает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

Рядом с трупом была найдена гильза. Предполагается, что парень мог угодить в разборку между бандами наркоторговцев. Они орудуют в основном в южных городах страны, в особенности в Марселе, Лионе и Гренобле. В ходе таких разборок зачастую происходят перестрелки, приводящие к жертвам.

Местные правоохранители ведут расследование в связи с «убийством, совершенным организованной группой», и «преступным сговором». Они выяснили личность погибшего — это 15-летний парень, который не был судим. В отношении погибшего когда-то велось расследование в связи с угрозами, но он был оправдан.

Эксперты предполагают, что способ убийства подростка говорит о связи этого дела с наркотрафиком. По их словам, его сначала убили, а затем сожгли.

