Голый наркоман напал на россиянку у отеля и попал на видео

В Сочи голый мужчина вытолкнул женщину из авто и пытался угнать его

В Сочи голый мужчина, предположительно находившийся под воздействием наркотиков, напал на женщину около гостиницы. Кадры с места инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи» .

Нападение произошло на парковке отеля «Сити Парк». По словам очевидцев, сперва мужчина пытался проникнуть в припаркованные машины. Когда на парковку заехала женщина, он подошел к ее автомобилю, открыл дверь и силой вытащил ее из салона, пытаясь угнать авто. Горожанка позвала на помощь.

Находившиеся рядом мужчины среагировали и смогли задержать нападавшего до прибытия полиции. В настоящее время мужчина задержан правоохранителями, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Сети появилось видео, как голая неадекватная девушка бросалась под машины в Санкт-Петербурге.

