сегодня в 17:56

Голая неадекватная девушка бросалась под авто в Петербурге

Около отеля VALO на улице Салова в Санкт-Петербурге на дороге бегала голая неадекватная девушка и бросалась под машины, сообщает «Mash на Мойке» .

Она кидалась на проезжающие автомобили, кричала под окнами, также просила помощи у водителей. Ей предлагали одежду, но она не брала.

Как отметили очевидцы, девушка была в неадекватном состоянии.

«У нас в доме поселилась какая-то нарколыга», — прокомментировал очевидец, снявший неадекватную горожанку на видео.

