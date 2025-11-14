Голая неадекватная девушка бросалась под авто в Петербурге
0:25
Около отеля VALO на улице Салова в Санкт-Петербурге на дороге бегала голая неадекватная девушка и бросалась под машины, сообщает «Mash на Мойке».
Она кидалась на проезжающие автомобили, кричала под окнами, также просила помощи у водителей. Ей предлагали одежду, но она не брала.
Как отметили очевидцы, девушка была в неадекватном состоянии.
«У нас в доме поселилась какая-то нарколыга», — прокомментировал очевидец, снявший неадекватную горожанку на видео.
