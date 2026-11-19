В Екатеринбурге Свердловской области 37-летняя местная жительница находится в медикаментозной коме со множественными переломами после того, как 15 ноября выпрыгнула из окна третьего этажа. Пострадавшая пыталась спастись от избивавшего ее нетрезвого сожителя, сообщает e1.ru со ссылкой на мать пострадавшей.

По словам женщины, накануне ее дочери провели челюстно-лицевую операцию. Врачи намерены удерживать пациентку в состоянии комы еще некоторое время, поскольку организм не справится с тяжелым болевым синдромом из-за большого количества переломов.

С 46-летним агрессором пострадавшая знакома с детских лет. Близкие отношения между ними начались сравнительно недавно — после расторжения предыдущего брака женщины.

Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, в частности по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Мать пострадавшей убеждена, что сожитель систематически применял к ней силу и раньше. Однако дочь списывала травмы на случайные падения и отказывалась обращаться в правоохранительные органы.

О событиях, предшествовавших госпитализации, родственница узнала от жильцов дома. Как выяснилось, сначала мужчина выставил возлюбленную за дверь, и она укрылась у соседа. Однако агрессор пришел туда, схватил женщину за волосы и силой уволок обратно к себе.

Заперев дверь, он на протяжении двух дней жестоко избивал пострадавшую. Соседи за стенкой слышали крики и глухие удары, но никто из них не вызвал полицию. Чем именно закончился конфликт — выбросил ли мужчина женщину из окна или она сама решилась на прыжок, спасаясь от расправы, — достоверно не установлено.

Как уточнили e1.ru в суде, в отношении агрессора избрали меру наказания в виде пяти суток административного ареста за нецензурную брань в общежитии на улице Старых Большевиков. Срок его пребывания в спецприемнике истекает уже завтра.

Уголовное дело по факту произошедшего до сих пор не заведено. Следователи не могут провести опрос находящейся в коме пострадавшей.

Ранее сообщалось, что 37-летняя жительница Екатеринбурга сорвалась с третьего этажа, пытаясь убежать от нетрезвого и агрессивного сожителя. В результате падения женщина получила переломы обеих ног и челюсти, после чего впала в кому. Очевидцы вызвали медиков, которые доставили ее в реанимацию. Мужчину задержали полицейские.

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