Совсем конченый: задержан живодер, который выкинул котов с 16 этажа в Одинцове

сегодня в 13:18

В Одинцове поймали живодера, выкинувшего котов с 16 этажа

Полицейские поймали в Одинцове пьяного 34-летнего местного житель, который выкинул котов с 16 этажа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Ранее в Сети появились фотографии трупов двух котов, которых выбросили с 16 этажа ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове.

Правонарушителя доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам начатой проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законами РФ.

