Советы привели к поножовщине: двое механиков сцепились в каптерке на станции МЦК

Механики инженерной службы устроили драку с поножовщиной на станции МЦК «Ростокино» в Москве. Пострадавшего госпитализировали, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Вечером коллеги собрались в каптерке, где и произошел конфликт. В ходе беседы 54-летний инженер настоятельно рекомендовал 27-летнему коллеге прислушаться к его советам, однако разговор закончился ссорой. В ходе драки 54-летний мужчина схватил нож и нанес удар своему оппоненту.

Пострадавшего с серьезным ножевым ранением экстренно госпитализировали в одну из городских больниц. Его коллегу задержали.

Ранее толпа кубинцев напала с ножами на спасателей на Дзержинском карьере, которые пытались помочь их пострадавшей соотечественнице. В ходе драки иностранцы порезали ножами нескольких человек.