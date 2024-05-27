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Советника главы Орловской области арестовали по делу о крупном мошенничестве

Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева арестовали на два месяца. Его обвиняют в крупном мошенничестве, сообщает Mash .

Бывший белгородский депутат и учредитель организации «Ремспецстрой» Александр Молчанов сдал Лежнева по делу об обрушении Красного моста. Адвокаты просили отпустить советника главы Орловской области под залог 30 млн рублей.

Лежнев не признал свою вину, однако, согласно материалам дела, ущерб бюджету из-за его махинаций во время строительства Красного моста составил 76 млн рублей. Строение обрушилось через 5 дней после открытия.

О задержании Лежнева стало известно накануне. Обыски по делу о строительстве моста у советника главы Орловской области проходили еще в 2022 году.