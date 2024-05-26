В Орловской области задержан советник губернатора Лежнев
В Орловской области задержали советника губернатора Сергея Лежнева, 27 мая местный суд должен избрать ему меру пресечения, сообщает Baza.
Лежнев был назначен советником губернатора Андрея Клычкова в 2017 году.
Лежнев в ноябре 2023 года разместил фото и видео с места разгрузки гуманитарной помощи. Вскоре после его публикации по этим позициям ударила украинская армия.
Предварительно, задержание не связано с публикацией.
Губернатора задержали по подозрению в экономическом преступлении.
По данным SHOT, в 2022 году у Лежнева проходили обыски в рамках уголовного дела о растрате бюджетных средств, которые были выделены на реконструкцию Красного моста в Орле.