В Орловской области задержан советник губернатора Лежнев

Лежнев был назначен советником губернатора Андрея Клычкова в 2017 году.

Лежнев в ноябре 2023 года разместил фото и видео с места разгрузки гуманитарной помощи. Вскоре после его публикации по этим позициям ударила украинская армия.

Предварительно, задержание не связано с публикацией.

Губернатора задержали по подозрению в экономическом преступлении.

По данным SHOT, в 2022 году у Лежнева проходили обыски в рамках уголовного дела о растрате бюджетных средств, которые были выделены на реконструкцию Красного моста в Орле.