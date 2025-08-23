Соучастника убийства генерала Москалика задержали в Саратовской области

Силовики задержали россиянина 1976 года рождения. Мужчина причастен к доставке в Московский регион по заданию противника самодельного взрывного устройства (СВУ), в результате подрыва которого 25 апреля этого года погиб Москалик.

Еще злоумышленник собирал и передавал ВСУ сведения о военнослужащих ВКС РФ, глав и сотрудников оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры, которая находится в Саратовской области.

ФСБ выявила, что в июле 2023 года в WhatsApp* злоумышленник сам связался с сотрудником украинских спецслужб. За вознаграждение он согласился работать против безопасности страны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205.1 (пособничество в совершении теракта) и части 6 статьи 222.1 (незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи работают над делом, чтобы квалифицировать действия злоумышленника по статье 275 УК РФ (госизмена).

25 апреля 2025 года в подмосковной Балашихе убили замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Он погиб при взрыве машины с заложенным СВУ с поражающими элементами. Подозреваемый исполнитель убийства задержан. Он арестован.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.