Соцсети: принца Саудовской Аравии пытались взорвать, убиты его охранники

В Сети распространяют сообщения о покушении на принца Саудовской Аравии

В Сети начали распространяться сообщения о покушении на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. По словам политолога Сергея Маркова, принца пытались взорвать в его машине, сообщает «Царьград» .

Эксперт назвал бен Сальмана фактическим правителем Саудовской Аравии. По словам политолога, в результате покушения убиты охранники принца.

«Покушение на наследного принца Саудовской Аравии и фактического правителя страны Мухаммеда бен Сальмана, МБС, как его зовут все. <…> Врагов у МБС много. Ближний Восток продолжает кипеть», — написал политолог.

На саудовских принцев совершались покушения и ранее. В 2009 году произошла попытка убийства принца Мухаммеда бен Наифа, который получил ранения после атаки террориста-смертника.

Издание добавляет, что в 2017 году на Мухаммеда бен Сальмана уже нападали. Примечательно, что тогда покушение совершил другой саудовский принц, его удалось арестовать.