сегодня в 15:11

Сотрудников и посетителей ТЦ «Мега Теплый Стан» в Москве эвакуировали

В здании столичного торгового центра «Мега Теплый Стан» прозвучала сирена. Всех сотрудников и гостей эвакуировали, сообщает «Осторожно, Москва» .

В ТЦ сработала сигнализация. По громкой связи было объявлено о необходимости покинуть здание.

В результате персонал и посетителей торгового центра вывели на улицу.

В объявлении по громкой связи уточнили, что помещения надо покинуть по техническим причинам.

Ранее школы в Подмосковье эвакуировали в день «пробника» по ЕГЭ. Эвакуацию провели из-за сообщений о «минировании».