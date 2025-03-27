Сотрудников и посетителей ТЦ «Мега Теплый Стан» в Москве эвакуировали
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В здании столичного торгового центра «Мега Теплый Стан» прозвучала сирена. Всех сотрудников и гостей эвакуировали, сообщает «Осторожно, Москва».
В ТЦ сработала сигнализация. По громкой связи было объявлено о необходимости покинуть здание.
В результате персонал и посетителей торгового центра вывели на улицу.
В объявлении по громкой связи уточнили, что помещения надо покинуть по техническим причинам.
Ранее школы в Подмосковье эвакуировали в день «пробника» по ЕГЭ. Эвакуацию провели из-за сообщений о «минировании».