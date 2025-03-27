Школы в Подмосковье эвакуировали в день «пробника» по ЕГЭ

В школах Истры Московской области эвакуировали учеников и преподавателей в день пробного написания ЕГЭ. Эвакуацию провели из-за сообщений о «минировании», сообщили в администрации городского округа.

Специалисты проверили несколько учебных заведений и не обнаружили в них опасных предметов. Сейчас правоохранители продолжают проверки в оставшихся школах.

Прочие обстоятельства и детали выясняются.

26 марта в Подмосковье из-за сообщений о «минировании» эвакуировали свыше 3100 человек. Анонимы утверждали, что якобы бомбы заложены в 14 образовательных учреждениях и одном торговом объекте, находящихся в девяти округах.

После проверки каждого из 15 мест специалисты выяснили, что сообщения о «минировании» оказались ложными.