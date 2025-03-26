3112 человек эвакуировали в Подмосковье за сутки из-за сообщений о минировании

За сутки поступили анонимные сообщения об угрозе минирования 15 объектов на территории Подмосковья, они оказались ложными, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Неизвестные заявили, что «заминированы» 14 образовательных учреждений и 1 торговый объект, расположенные в 9 городских округах.

Было принято решение эвакуировать 3112 человек из 10 объектов, среди них 1760 — дети.

Каждый случай «минирования» был отработан, проверки показали, что вызовы были ложными. На местах работали 111 человек и 39 единиц техники, из них от МЧС — 27 человек и 9 единиц техники.

Ранее стало известно, что спасатели 37 раз выезжали на пожары в Подмосковье за сутки.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.