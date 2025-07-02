Ефимов: детский сад на 200 мест появится в районе Новой Москвы

В Коммунарке был согласован проект возведения детсада на свободном земельном участке, сказал заммэра мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Его возведут по адресу: район Коммунарка, з/у 57.

«Трехэтажное здание детского сада построят на территории административно-делового центра „Коммунарка“ недалеко от станции метро „Ольховая“. Объект возведут в рамках Адресной инвестиционной программы. Согласно проекту дошкольное учреждение будет рассчитано на 200 мест. Там создадут восемь групп, каждой из которых отведут отдельную групповую ячейку с игровой комнатой, спальной зоной и раздевалкой. Кроме того, в здании предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, а также пищеблок полного технологического цикла», — уточнил вице-мэр.

Планировка учитывает современные требования к проектированию социальных объектов и обеспечивает комфортное и безопасное пребывание и перемещение по зданию.

«При проектировании объектов образования особое внимание следует уделять пожарной безопасности. Данный проект отвечает всем соответствующим нормам и стандартам. В частности, планировка позволяет максимально быстро эвакуировать людей со всех этажей благодаря безопасным изолированным коридорам с противопожарными дверями, а система вентиляции, согласно документации, будет оборудована противодымными клапанами», — прокомментировал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Проект также предполагает благоустройство прилегающей к детскому саду территории: здесь для каждой группы обустроят площадки для прогулок и игр на свежем воздухе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства детского сада на 350 мест в Филимонковском районе.