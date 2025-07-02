«Астраханский душитель» Сафарян, убивший минимум 3 человек, отправился на СВО

64-летний «Астраханский душитель» Ваган Сафарян, на счету которого как минимум 3 убийства, отправился служить в зону спецоперации. Уголовное дело на серийного убийцу приостановили, сообщает SHOT .

Весной 2025 года Сафарян подписал контракт и отправился на линию боевого соприкосновения в качестве штурмовика. Ранее на него было открыто уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», однако его приостановили с 29 апреля.

В 1998 году Сафарян совершил сначала первое убийство, а потом второе. За 45 тыс. рублей мужчина задушил 67-летнюю женщину и ее 37-летнюю дочь. В 2004 году «Астраханский душитель» устроил разбойное нападение на человека, которому должен был денег по результатам карточной игры.

Он был осужден и отправлен в астраханскую исправительную колонию №2.