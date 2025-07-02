Насекомые и глисты: какие опасные неприятности ждут домашних собак летом

В летний сезон особенно важно защитить собаку от перегрева, укусов насекомых и обезвоживания, так как именно летом для домашних животных серьезно возрастают риски различных заболеваний и других неприятных ситуаций, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Летом обычно увеличивается время прогулок. Прежде всего, важно озаботиться тем, чтобы собака прошла ежегодный курс вакцинации и была обработана от паразитов, ведь именно летом возрастает риск укусов насекомых, глистных инвазий и прочих неприятностей», — сказал Голубев.

Он добавил, что в летний сезон стоит следить за погодными условиями: в жару выше 27 градусов меняется режим прогулок — выходить на улицу нужно рано утром или поздно вечером.

«Хозяин должен следить, чтобы питомец не находился под прямыми солнечными лучами, не перегревался. Некоторые люди переносят жару спокойно, но это не значит, что стоит ориентироваться на себя — можно просто не заметить, как собаке станет плохо. Также всегда следим за наличием чистой воды в миске и берем поилку с собой на улицу — в случае теплового удара она поможет облегчить состояние», — рассказал директор.

Голубев подчеркнул, что водой нужно смачивать строго лишь лапы, уши, нос, живот и также предлагать попить.

«Конечно, ни при каких условиях не оставляем питомца одного в машине — эта халатность ежегодно уносит множество жизней животных, и мы не устанем повторять это предупреждение», — подчеркнул специалист.

2 июля во всем мире отмечается Международный день собак. Эти животные являются лучшими друзьями человека уже несколько тысяч лет. Собаки являются не только надежными компаньонами, но и героями, помощниками, терапевтами и даже спасателями. Они оказывают нам неоценимую поддержку, преданность и безграничную любовь.

Праздник также является отличной возможностью для того, чтобы обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются собаки по всему миру. Важно бороться с бесхозяйственностью, жестоким обращением и незаконными бойцовыми рингами, чтобы гарантировать благополучие всех собачьих сородичей.