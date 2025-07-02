Потом будет поздно: почему важно дрессировать пса с первых дней совместной жизни

Кинолог Голубев: дрессировать собаку нужно с первых дней ее появления в доме

Начинать дрессировку щенка лучше сразу после его появления в доме, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Безусловно, сперва речь идет о базовых вещах: собака должна научиться командам „Фу“, „Нельзя“, „Ко мне“, знать, где ее место для отдыха и туалет. Питомца проще научить чему-то именно в раннем возрасте. В это же время проходит процесс социализации, который важно не упустить», — сказал Голубев.

По его словам, все что было заложено в щенка, сформирует его во взрослом возрасте. Подросшую собаку научить или переучить будет намного сложнее.

«Отмечу, что в городах собаководы определенно отдают предпочтение небольшим декоративным породам — и на то есть логичное объяснение. Вопрос приобретения питомца прежде всего упирается в жилищную ситуацию. Держать большую собаку в квартире довольно проблематично», — рассказал эксперт.

Голубев отметил, что ритм жизни меняется — люди много работают, и не всегда есть возможность уделять много времени долгим прогулкам с собакой.

«К счастью, есть породы, которые не нуждаются в высоких физических нагрузках. Даже в туалет они могут спокойно сходить дома на пеленку. Поэтому маленьких собак заводят сегодня чаще», — поделился специалист.

Голубев добавил, что современные владельцы стремятся обеспечить своим питомцам максимально комфортную жизнь — и это результат быстро развивающейся дог-френдли культуры.

«Взаимоотношения современного человека и собаки — это уже отдельная страница истории, не похожая на то, что было, скажем, даже еще 100 лет назад. Питомцы сегодня — это не просто наши помощники и друзья, но равноценные члены семьи. Собаководы стремятся дать все самое лучшее своей собаке, улучшить качество ее жизни», — сказал кинолог.

Он добавил, что этому во многом способствует дог-френдли культура, которая стремительно развивается по всему миру.

«Для собаководов открывают свои двери кафе, отели, кинотеатры, библиотеки, строятся специальные фитнес-центры и салоны для питомцев. Про рынок товаров и говорить нечего — там каждый день появляются какие-то новинки», — отметил эксперт.

Голубев уточнил, что ухаживать за собакой стало намного проще и интереснее.

«Если что-то и вызывает сложности, всегда можно открыть интернет или обратиться к специалистам в зависимости от ситуации: к ветеринару или кинологу. Конечно, все это стимулирует желание людей завести четвероногого друга», — заключил он.

2 июля отмечается Международный день собак. Он не имеет официального статуса, что, впрочем, не мешает собаководам, кинологам и любителям чествовать своих четвероногих питомцев. Кроме того, этот день призван в том числе обратить внимание на проблему бездомных животных.