Стала известна личность еще одного задержанного в Азербайджане россиянина

Задержанным в Азербайджане россиянином оказался 22-летний студент из Петербурга

Одним из задержанных в Азербайджане россиян оказался 22-летний студент из Санкт-Петербурга Дмитрий Федоров. Он проходил обучение в архитектурно-строительном университете, сообщает Baza .

Задержание Федорова подтвердил его отчим. Молодой человек прибыл в столицу Азербайджана, Баку, больше месяца назад. Накануне родным рассказали, что мужчину задержали.

Под арест также попали соучредитель интернет-химчистки Airo Антон Драчев, программист Дмитрий Безуглый, 35-летний турист из Екатеринбурга Александр Вайсеро и 23-летний релокант Сергей Сафронов.

Ранее в Азербайджане арестовали на 4 месяца восьмерых россиян якобы по подозрению в наркоторговле и киберпреступлениях. Они появились в зале суда с ссадинами и гематомами.