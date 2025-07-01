Лицо размесили: задержанные в Азербайджане россияне появились с ранами на лицах

сегодня в 22:08

Опубликованы фото задержанных в Азербайджане россиян после жесткого задержания

В Азербайджане задержанные россияне, подозреваемые в наркоторговле, оказались с видимыми повреждениями на лице. Это подтверждают фотографии из зала суда, размещенные азербайджанским изданием Minval в Telegram.

На опубликованных снимках видно, что на лицах задержанных имеются ссадины и гематомы. Фотографии были сделаны в Сабаильском районном суде, где рассматривался вопрос о мере пресечения.

Ранее азербайджанское агентство Report сообщило о задержании россиян по подозрению в наркоторговле и киберпреступлениях. Однако официальные источники МВД Азербайджана пока не комментировали данное задержание.

Вечером 1 июля в Екатеринбурге силовики задержали председателя Свердловской общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински. Он доставлен на допрос.