Сотрудники Росгвардии задержали жителя Красноярска, устроившего стрельбу у школы

Как добавляет SHOT, во время стрельбы никто не пострадал.

Стрелок угрожал взорвать дом. Специалисты сейчас проверяют здание на наличие взрывчатки.

По данным Baza, Юрий Л. устроил стрельбу после ссоры со своей возлюбленной. Они жили вместе полгода, но девушка захотела уйти от него.

По предварительной версии, в пятницу на этой почве у пары произошла ссора. Девушка выбежала на улицу из квартиры, а мужчина взял ружье из сейфа и побежал за ней. Затем вернулся домой и открыл стрельбу.

Ранее стало известно, что 31-летний мужчина в сильном алкогольном опьянении, закрывшись в квартире, открыл стрельбу у красноярской школы №66. Полиция оцепила территорию и никого не впускала на этот участок.