В Красноярске возле школы слышна стрельба

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В Красноярске на улице Аэровокзальной около школы №66 слышны выстрелы, о стрельбе и скоплении полиции вокруг учебного заведения сообщают местные жители в соцсетях, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Предварительно установлено, что школа №66 закрыта на ремонт. Кто и по какой причине стрелял, выясняется.

Двор рядом с домом №7 оцеплен. Полиция никого не впускает на территорию школы.

О пострадавших пока ничего не сообщалось. Обстоятельства случившегося устанавливаются.