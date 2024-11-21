Сотрудники МВД и ФСБ Подмосковья задержали двоих молодых людей за теракт

МВД: 18-ти и 19-летний парни подожгли мотодрезину в Подмосковье за 120 тыс

Полицейские и сотрудники УФСБ арестовали двух молодых людей. Они подожгли мотодрезину в Подмосковье, сообщает пресс-служба МВД.

Преступление, как считают следователи, совершили молодые люди 18 и 19 лет. Они сначала слили бензин из бака неизвестной машины, после чего приехали на 34 км шестого пикета станции Быково в Подмосковье.

На месте мужчины ударили по окну кабины самоходного рельсового транспортного средства (дрезины), разбили стекло, облили объект топливом, подожгли и сбежали. Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро вычислить и арестовать молодых людей.

На допросе мужчины признались, что заказчик теракта связался с ними в соцсети. Он попросил поджечь мотодрезину и пообещал заплатить за это 120 тыс. рублей.

Перед тем, как сбежать с места поджога, молодые мужчины сняли преступление на видео. Оно нужно было в качестве подтверждения того, что работа выполнена.

Открыто уголовное дело по пункту «а» и «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса России — «террористический акт». Нарушителей правопорядка заключили под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали при въезде в Калининград гражданина Германии Николая Гайдука. По версии следствия, он планировал организовать диверсии на энергетических объектах.