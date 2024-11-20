ФСБ задержала гражданина ФРГ Гайдука, планировавшего диверсии в Калининграде

Во время въезда в Калининградскую область с территории Польши арестован гражданин ФРГ Николай Гайдук. Он планировал организовать диверсии на энергетических объектах российского региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

Во время досмотра машины жителя Гамбурга Гайдука, у него обнаружили пол-литра жидкой взрывчатки. Вещество изъяли.

В отношении Гайдука открыли уголовное дело по статьям «Контрабанда» и «Теракт». По данным ФСБ, задание совершить диверсию и детали для взрывчатого вещества немцу дал другой житель Гамбурга, украинец Александр Жоров. У этого мужчины есть вид на жительство в ФРГ.

В ФСБ отметили, что Гайдук причастен к организованному в марте 2024 года взрыву на газораспределительной станции, которая находится в Калининграде.

Ранее сотрудники ФСБ арестовали россиянина, которого завербовали сотрудники украинских спецслужб. Его задачей было создание взрывчатки.