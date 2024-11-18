ФСБ показала видео задержания россиянина, готовившего бомбы по заданию Киева

Задержание происходило в Калужской области. Гражданин России признался, что собирал самодельные взрывные устройства, чтобы использовать их в интересах Украины. Мужчина заявил, что должен был заложить бомбу под газовую трубу.

«В 2023 году был завербован украинскими спецслужбами. По их просьбе я изготавливал самодельные взрывные устройства для осуществления терактов в Российской Федерации», — признался задержанный.

За свою «работу» мужчина получал денежные вознаграждения, а СВУ оставлял в тайниках. Последнее задание, которое ему дал Киев, — заложить бомбу под газовый распределительный узел, но этого не произошло — гражданина задержали.

Также на видео показаны пособники преступника. Среди них совсем молодой парень. Один признался, что планировал подрыв полицейского участка, другой хотел совершить теракт в Белгородской области, еще один — заложить взрывчатку в Брянской области.