Сотрудники МЧС спасли шестерых человек при пожаре в Ликино-Дулево

Пожарные потушили возгорание в жилом доме на улице Луначарского в Ликино-Дулево и эвакуировали шестерых человек, включая троих детей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Пожар произошел 25 января в доме №3 на улице Луначарского в Ликино-Дулево. Сообщение о возгорании поступило в 14:38, и уже через шесть минут пожарные прибыли на место происшествия. Огонь охватил кухню квартиры на первом этаже.

Сотрудники пожарно-спасательной части №116 провели разведку и приступили к тушению пожара. С помощью спасательных устройств по лестничным маршам были эвакуированы шесть человек, среди которых трое детей.

Пожар был локализован на площади 9 квадратных метров и полностью потушен. В результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации возгорания участвовали 12 сотрудников и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.