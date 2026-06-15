В Подмосковье реализовали 238 проектов импортозамещения

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В Московской области завершили реализацию 238 проектов в сфере импортозамещения из 450 заявленных. Объем привлеченных инвестиций составил около 180 млрд рублей, создано порядка 19 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Всего в регионе заявлено 450 проектов в сфере импортозамещения, более половины из них уже реализованы. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В Московской области реализовали 238 проектов в сфере импортозамещения, что позволило привлечь около 180 млрд рублей инвестиций и создать порядка 19 тыс. новых рабочих мест», — пояснила Екатерина Зиновьева.

По ее словам, проекты охватывают широкий спектр отраслей — от электронной промышленности до производства косметической продукции. Реализация таких инициатив способствует развитию региональной экономики, созданию новых производств и укреплению технологического суверенитета.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.