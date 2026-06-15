Минтранс Подмосковья проведет 17 июня вебинары по госуслугам

Вебинары по вопросам получения региональных госуслуг пройдут 17 июня в Подмосковье. Специалисты министерства транспорта разъяснят порядок подачи документов и типичные причины отказов при оформлении заявок на портале uslugi.mosreg.ru, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Онлайн-консультации помогут заявителям правильно оформить документы, узнать требования к ним и избежать распространенных ошибок. Участники смогут задать вопросы по конкретным услугам, связанным с дорожной и транспортной сферой региона.

С 09:00 до 10:00 пройдет вебинар по согласованию размещения инженерных коммуникаций в полосах отвода региональных дорог. С 10:00 до 11:00 специалисты расскажут о согласовании проектов и схем организации дорожного движения. В 11:00 начнется консультация по оформлению разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, а с 12:00 — по внесению сведений в реестр пропусков для грузового транспорта массой более 3,5 тонны для движения по МКАД.

Во второй половине дня запланированы разъяснения по согласованию схем транспортного обслуживания территорий, переоформлению свидетельств на регулярные перевозки, обслуживанию карты «Стрелка» и выдаче разрешений на авиационные работы. Также с 16:30 до 17:00 состоятся консультации по вопросам предоставления земельных участков для строительства дорог и объектов транспортной инфраструктуры, согласования границ участков и предварительного согласования их предоставления. С 17:00 до 18:00 пройдет вебинар по выдаче согласия на строительство и реконструкцию в полосах отвода дорог и примыкание к ним.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.