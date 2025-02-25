Фото - © Страница в «ВКонтакте» ГУ МЧС России по г. Москве

Сотрудники МЧС спасли 8 человек из горящего дома в столичном Теплом Стане

Пожар в подъезде многоэтажного дома в районе Теплый Стан успешно потушен. Были спасены люди, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Эвакуировать людей пришлось как из подъезда, так и из квартир. Успешно спасены восемь человек.

Трое из эвакуированных — дети.

Подъезд в доме на улице Академика Варги в районе Теплый Стан в Москве загорелся утром 25 февраля. Пожар произошел в консьержной. Некоторые жильцы надышались угарным газом.