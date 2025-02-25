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Подъезд сгорел в многоэтажке в столичном Теплом Стане

Пожар произошел утром 25 февраля в жилом доме на улице Академика Варги в районе Теплый Стан в Москве. Возгорание случилось в консьержной, сообщает « МК: срочные новости ».

На опубликованной фотографии видно, что часть здания охвачена пламенем. Еще из строения идет черный дым.

Дым просочился в подъезд. Еще несколько жильцов, среди которых и маленькие дети, успели надышаться угарным газом. Пострадавшим помогают.

На месте работают сотрудники МЧС РФ. Удалось спасти семь человек.

Ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в Люберцах.