Подъезд сгорел в многоэтажке в столичном Теплом Стане
Пожар произошел утром 25 февраля в жилом доме на улице Академика Варги в районе Теплый Стан в Москве. Возгорание случилось в консьержной, сообщает «МК: срочные новости».
На опубликованной фотографии видно, что часть здания охвачена пламенем. Еще из строения идет черный дым.
Дым просочился в подъезд. Еще несколько жильцов, среди которых и маленькие дети, успели надышаться угарным газом. Пострадавшим помогают.
На месте работают сотрудники МЧС РФ. Удалось спасти семь человек.
Ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в Люберцах.