Три человека погибли при пожаре в частном доме в Люберцах

Возгорание произошло в частном доме по адресу: округ Люберцы, п. Малаховка, Новый проспект, д. 13, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Информация о пожаре поступила в 20:38 22 февраля. На момент прибытия первых пожарных огонь уже охватил первый и второй этажи.

В 22:40 возгорание локализовали на площади 20 кв. м, в 22:53 потушили открытое горение. В 00:34 специалисты ликвидировали последствия пожара.

В результате ЧП погибли три человека. Причина возгорания в доме устанавливается.

Всего к тушению огня привлекали 29 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС: 11 человек и 4 единицы техники.

За прошедшую ночь в Подмосковье произошло 40 пожаров, были спасены 20 человек. Возгорания ликвидировали 223 человека и 59 единиц техники.