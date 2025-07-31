Сотрудники МЧС спасли 2 жильцов при тушении пожара в пятиэтажке Балашихи

Сотрудники МЧС спасли двух жильцов из горящего дома на улице Флерова в подмосковной Балашихе. Пожар начался в квартире на последнем этаже, огонь перешел на крышу, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Сотрудники МЧС провели эвакуацию 90 человек, среди которых 10 детей. Для них создадут пункт временного размещения на территории школы.

Пожар тушат 90 сотрудников МЧС. Задействованы 28 единиц техники.

Площадь возгорания в доме в Балашихе составила 400 квадратных метров. Погиб один человек.