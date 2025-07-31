Крыша пятиэтажки пылает в подмосковной Балашихе, 1 человек погиб

Человек погиб при серьезном пожаре в 5-этажном доме в Балашихе

Пятиэтажный дом горит в Балашихе на площади 400 кв. м. Обнаружен один погибший, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло в жилом доме на улице Флерова. Пламя вспыхнуло в одной из квартир, а затем начало захватывать соседние помещения и перебралось на крышу.

С огнем борются 40 сотрудников МЧС, привлечено 14 единиц спецтехники.

Из здания эвакуируют жильцов.