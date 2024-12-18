Сотрудники МЧС потушили горящую колокольню в Троице-Сергиевой лавре

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В Сергиевом Посаде в Троице-Сергиевой лавре полностью потушен пожар подмосковными сотрудниками МЧС, сообщает пресс-служба МЧС России .

Спасатели показали видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что возле Троице-Сергиевой лавры стоит несколько расчетов МЧС. Пламя уже потушено, но продолжается проливка конструкций.

На месте пожара работали 25 сотрудников личного состава МЧС РФ, которые задействовали для ликвидации пламени пять единиц спецтехники.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания стала неисправная электропроводка.