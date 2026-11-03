Рузский регоператор обновил более 340 мусорных баков в Подмосковье

Рузский регоператор в октябре заменил 313 контейнеров, отремонтировал 36 и установил более 80 новых емкостей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Рузский регоператор продолжает обновлять контейнерные площадки. За октябрь компания заменила 313 емкостей, отремонтировала 36 и установила более 80 новых.

«Ежегодно мы проводим системную работу по обновлению контейнерного парка и инфраструктуры для сбора ТКО. Места установки новых емкостей распределяются в зависимости от сезонной нагрузки на адреса», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

За октябрь компания вывезла с территорий 13 городских и муниципальных округов более 924 тыс. м³ твердых коммунальных отходов. Объемы по территориям составили: — Власиха — более 5 тыс. м³; — Волоколамский — более 39 тыс. м³; — Восход — более 407 м³; — Истра — более 145 тыс. м³; — Красногорск — более 192 тыс. м³; — Краснознаменск — более 12 тыс. м³; — Лотошино — более 8 тыс. м³; — Можайский — более 52 тыс. м³; — Молодежный — более 574 м³; — Наро-Фоминский — более 108 тыс. м³; — Одинцовский — более 283 тыс. м³; — Рузский — более 60 тыс. м³; — Шаховская — более 15 тыс. м³.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.