Семья с 17 детьми из подмосковного Дедовска получила трехкомнатную квартиру

Светлана и Алексей Сорокины из Подмосковья получили новое жилье после рождения 17-го ребенка. Семья переедет в квартиру площадью около 100 кв. метров, сообщает 360.ru .

Ключи семье передала глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В 2013 году губернатор уже вручал Сорокиным сертификат на покупку жилья — с его помощью они приобрели дом.

«Неожиданно совершенно. Если честно, первое время я как-то прям даже не верила, что такое может быть, и что могут нам дать такой огромный подарок. Жилье это самое, на данный момент, мне кажется, важное в жизни человека», — рассказала Светлана Сорокина.

17-й ребенок Сорокиных, Филипп, родился в конце сентября 2026 года в Красногорском роддоме. Мальчик появился на свет весом 4,5 кг и ростом 56 см. Теперь в семье 12 дочерей и пять сыновей. Старшей дочери 22 года.

Территория жилого комплекса огорожена и благоустроена. В пяти минутах от дома находятся железнодорожная станция и недавно открывшийся парк «Городская Массовка». Сорокины начали обживаться и планировать расстановку мебели.

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