Самозанятые увеличили долю заявок на ипотеку и потребительские кредиты до 9%

Доля заявок самозанятых на ипотеку и потребительские кредиты выросла с 4% в 2024 году до 9% в 2026-м. Эксперты связывают рост с расширением этой аудитории и прозрачностью ее доходов.

По данным Банки.ру, за январь–август 2026 года самозанятые подали 10% заявок на кредитные карты и 8% — на автокредиты. За два года эти показатели выросли с 7%. Доля заявок индивидуальных предпринимателей также увеличилась во всех четырех кредитных категориях.

Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова в эфире радио Sputnik пояснила, что согласно данным ФНС, на 1 сентября 2026 года в России насчитывалось 17,4 млн самозанятых, из них 9,5 млн получали доход в 2025 году.

«Такой доход можно подтвердить данными налоговой, поэтому банкам проще оценивать финансовое положение заемщика. При этом даже после роста самозанятым доступна менее половины кредитных программ, поэтому подбор стоит начинать с отсева предложений, не рассчитанных на этот формат занятости. Среди доступных программ важно сравнивать требования к подтверждению дохода, сумму, ставку и другие параметры кредита», — сказала Солдатенкова.

Гендиректор Solar Staff Роман Шинкаренко отметил, что проектная работа становится устойчивой моделью занятости. Он считает, что банкам важно учитывать поступления от нескольких заказчиков и адаптировать оценку заемщиков и способы подтверждения дохода.

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