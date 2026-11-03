Первую фьюжн-биопсию провели в областном онкологическом клиническом центре в Балашихе

Специалисты отделения ультразвуковой диагностики центра лучевой диагностики Московского областного онкологического клинического центра из Балашихи провели фьюжн-биопсию внутренних органов. Это стало первым циклом обучения по применению передовой методики.

Фьюжн-биопсия — важный шаг в развитии диагностики, благодаря этой технологии врачи могут точнее ставить диагнозы и эффективнее выявлять заболевания. Методика позволяет совмещать во время процедуры данные разных видов визуализации, например, УЗИ и КТ или МРТ. В результате врач получает возможность в реальном времени точно навести инструмент и взять материал из подозрительного участка. Это существенно повышает достоверность биопсии, снижает риск повторных вмешательств и дает возможность выявлять онкопатологию на более ранних стадиях.

Специалисты Московского областного онкологического клинического центра активно внедряют передовые технологии, чтобы жители региона получали качественную и современную медицинскую помощь. Приобретение оборудования стало возможным в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.