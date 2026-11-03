Офтальмолог Азнаурян объяснил, почему осенью ухудшается зрение

Осенние жалобы на зрение связаны с нехваткой прогулок, нагрузкой вблизи и сухим воздухом в помещениях. Об этом рассказал детский офтальмолог Игорь Азнаурян.

По словам профессора, исследования показывают связь между временем на улице и риском близорукости. В некоторых наблюдениях у детей она быстрее прогрессировала в темные месяцы. Важны также длительность работы вблизи без перерывов и расстояние до книги или экрана.

«С началом отопительного сезона снижается влажность. А когда мы смотрим в экран, обычно реже моргаем — слезная пленка быстрее испаряется. В результате глаза могут сохнуть, щипать, а зрение — временами затуманиваться», — рассказал Игорь Азнаурян в эфире радио Sputnik.

Усталость глаз не обязательно означает близорукость: причину установит диагностика. Ребенок может не замечать ухудшения. Родителям стоит обратить внимание, если он щурится, подносит книгу к лицу, плохо видит доску или жалуется на головную боль после уроков. Отсутствие жалоб не исключает нарушений.

Врач рекомендовал младшим школьникам отдыхать по 5–10 минут каждые 20–25 минут, держать книгу или телефон в 30–40 см от глаз. Детям и взрослым нужны перерывы с переводом взгляда вдаль, хорошее освещение без бликов. Детям важно ежедневно гулять.

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