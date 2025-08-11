сегодня в 18:15

Сотрудники МЧС локализовали пожар в Крыму на 450 гектарах

Сильный ландшафтный пожар разбушевался в Крыму. Огонь угрожал жителям сел Павловка и Васильевка Белогорского района, но пожарные сумели локализовать горение на 450 гектарах, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

На опубликованных ведомством кадрах видно, как горит сухая трава. Огонь поглотил достаточно большой участок, оставив после себя выжженную землю.

С пламенем на месте борются более 160 специалистов и 42 единицы техники, 2 вертолета МЧС России. Тушение осложняется жаркой и ветреной погодой. К месту пожара был организован подвоз воды.

Несмотря на трудности, пожарным удалось убрать открытое горение. Распространение огня на населенные пункты не было допущено.

Замначальника управления пожаротушения и проведения аврийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Мальчиков отметил, что большую помощь в тушении пожара оказала сельскохозяйственная техника района. Она вовремя провела опашку, благодаря чему была проведена защита населенных пунктов.

Ранее туристические тропы закрыли на горе Ай-Петри в Ялте из-за лесных пожаров. Общая площадь возгорания составляла около 2 га.