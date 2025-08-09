Туристические тропы закрыли на горе Ай-Петри в Ялте из-за лесных пожаров
Фото - © скриншот
Туристические тропы закрыли на горе Ай-Петри в Ялте из-за сильных лесных пожаров. Общая площадь возгорания составляет около 2 га, сообщает SHOT.
ЧП произошло в субботу утром. Очаг возгорания находится на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. По словам туристов, накануне они поднимались на гору на автомобилях, а сегодня утром дороги были перекрыты из-за опасности пожаров.
К ликвидации крупного возгорания привлечены 150 сотрудников МЧС и спецтехника. На опубликованных кадрах видно, как вертолеты набирают воду вблизи пляжей, а затем направляются к Ай-Петри для тушения пожара. При этом на ялтинских пляжах обстановка спокойная.
Из-за труднодоступной местности местные жители просят помощи волонтеров с эндуро и квадроциклами.