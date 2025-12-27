Сотрудники ГАИ спасли новорожденного теленка под Красноярском

сегодня в 20:51

Сотрудники Госавтоинспекции спасли сбежавшего от хозяина новорожденного теленка в Красноярском крае, сообщает 112 .

Инцидент произошел в населенном пункте Иличево. Сотрудники ГАИ заметили на дороге замерзшего новорожденного теленка. Через дырку в заборе животное выбралось с территории частного дома и отправилось гулять по улице.

Сотрудники ГАИ прошли по домам и нашли владельца теленка. На опубликованных кадрах видно, как мужчина берет теленка на руки и уносит домой.

