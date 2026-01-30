«Сотрудники биржевой компании» похитили у подмосковного пенсионера 23 млн рублей

Мошенники «развели» подмосковного пенсионера на более чем 23 млн рублей. В результате он лишился единственного жилья и стал должником по кредитным обязательствам, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, неизвестные стали названивать пенсионеру в 2023 году. Они представились сотрудниками биржевой компании и ввели мужчину в заблуждение, имея умысел на хищение чужого имущества.

Житель Подмосковья передал им 23,7 млн рублей. Эти деньги поступили на несколько банковских счетов разных лиц. В результате мошеннических действий обманутый мужчина стал должником по кредитам, а также потерял единственное жилье. Потерпевший оказался в затруднительном финансовом положении.

После того, как вся правда вскрылась, в Истринский городской суд поступило 11 исковых заявлений в защиту прав и законных интересов пенсионера.

Ранее стало известно, что мошенники в Подмосковье рассылают фальшивые письма от имени госуслуг с требованием срочно обновить электронную почту. В сообщениях утверждается, что текущий адрес больше не подходит для уведомлений, и предлагается позвонить в «техподдержку» по поддельному номеру.

