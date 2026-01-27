Мошенники в Подмосковье рассылают фальшивые письма от имени госуслуг

Жители Подмосковья получили предупреждение о новой схеме мошенничества с поддельными письмами от Госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Злоумышленники начали рассылать жителям Подмосковья поддельные письма якобы от имени Госуслуг с требованием срочно обновить электронную почту. В сообщениях утверждается, что текущий адрес больше не подходит для уведомлений, и предлагается позвонить в «техподдержку» по поддельному номеру.

Мошенники также предупреждают не сообщать никому код из СМС, чтобы ввести жертву в заблуждение. Таким образом преступники выманивают персональные данные и получают доступ к аккаунтам на Госуслугах.

В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рекомендуют не звонить по номерам из подозрительных писем, не переходить по неизвестным ссылкам и не сообщать коды из СМС. Официальная рассылка от Госуслуг приходит только с адреса no-reply@gosuslugi.ru.

Жителям советуют ознакомиться и поделиться с близкими памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.