Сотрудники авиакомпании уронили больную раком канадку с инвалидного кресла

55-летней Шейле диагностировали рак мозга. После удаления опухоли она начала пользоваться инвалидной коляской. Однако состояние женщины ухудшилось, поэтому супруг решил организовать для женщины последнее путешествие, которое должно было стать идеальным.

5 ноября супруги на самолете отправились из Торонто в Майами. После посадки в США сотрудники авиакомпании Air Canada пересадили пассажирку в узкое инвалидное кресло. Однако, по словам мужа, они не знали, как с ним обращаться. Женщину не пристегнули ремнями безопасности и она упала на пол.

Пострадавшая получила порез на ноге, растяжение лодыжки и гематомы по всему телу. Отдых не принес женщине удовольствия, так как ей все время было больно. По словам супруга, Шейла была в депрессии и много плакала.

Представитель Air Canada извинился перед супругами за инцидент по телефону и предложил им 500 долларов в качестве бонусов. Муж Шейлы после этого разговора пытался вновь связаться с авиакомпанией, но его попытки были тщетны.

Ранее в Петербурге экстренно сел рейс Москва — Калининград из-за самочувствия мужчины. В результате его госпитализировали.