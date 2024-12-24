Сотрудника режимного предприятия РФ задержали за работу на разведку Украины

Мужчина 1980 года рождения установил контакт со Службой внешней разведки Украины. Ее представители пообещали сотруднику режимного предприятия денежное вознаграждение, если тот будет передавать им сведения о ВС РФ.

В итоге мужчина стал работать на противника. Он за деньги передал представителям украинской разведки координаты военных объектов и снимки современного оборонного изделия. Эти сведения могли быть использованы против безопасности РФ, в том числе в зоне СВО.

Россиянина задержали отечественные спецслужбы. Против него возбуждено уголовное дело по статье о госзимене. Задержанный свою вину признал и стал сотрудничать со следствием.

Ранее прокурор запросил 23 года лишения свободы для жителя Люберец, обвиняемого в подготовке к диверсии и госизмене. Он установил контакт с запрещенной террористической организацией и выполнял указания ее членов.