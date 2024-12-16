Прокурор запросил 23 года для обвиняемого в подготовке к диверсии жителя Люберец

Гособвинитель запросил 23 года лишения свободы для жителя Люберец Василия Жаркова, обвиняемого в подготовке к диверсии и госизмене, сообщает РИА Новости .

Назначить обвиняемому такое наказание прокурор попросил в ходе заседания, которое проходит в 2-м Западном окружном военном суде. По мнению гособвинителя, мужчина должен провести первые четыре года в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

По данным следствия, Жарков стал общаться в Сети с представителями «Легиона „Свобода России“»*, а затем начал выполнять их указания. В прошлом году он проник на территорию подмосковной военной части. Когда мужчину поймали, он признался, что выполнял задание ВСУ и контактировал с представителями «Легиона»*.

По словам обвиняемого, он должен был уничтожить арсенал артиллерийских снарядов. В ходе обыска у мужчины обнаружили 8 бутылок с зажигательной смесью.

Его обвинили в госизмене, участии в террористической организации и подготовке в диверсии. К рассмотрению дела Жаркова суд приступил в начале декабря. Сам житель Люберец свою вину не признал и отказался давать показания.

Ранее фельдшера из Москвы посадили за попытку стать членом «Легиона „Свобода России“»*. Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.