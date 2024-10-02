Фельдшера из Москвы посадили за попытку стать членом «Легиона „Свобода России“»*

Фельдшера скорой помощи из Москвы приговорили к девяти годам лишения свободы за попытку присоединиться к запрещенной украинской террористической организации «Легион „Свобода России“»*, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Ивана Колосова задержали весной 2023 года. Он состоял в чатах, где обсуждалось вступление в «Легион»*. Квартиру мужчины обыскали.

Силовики нашли у него украинские флаги, наклейки с символикой запрещенной организации. Кроме того, Колосов хранил у себя камуфляжную кофту и принадлежности для похода.

Красногорский городской суд Подмосковья приговорил фельдшера к девяти годам лишения свободы за приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании. Четыре года ему предстоит провести в тюрьме, а еще пять лет — в колонии. Также по освобождении ему ограничат свободу на срок 1 год.

Ранее мужчина уже был судим за применение насилия к представителю власти и дискредитацию армии.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.