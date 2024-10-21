Сотрудника психбольницы в Москве арестовали за «липовый» диагноз и экспертизу

Заведующего отделением 13-й психиатрической больницы Москвы Эдуарда Федина отправили под арест. Он помог обвиняемому в растрате 600 млн рублей получить «липовый» диагноз и лечь в клинику, сообщает «112» .

Федин решил оказать «помощь» человеку, которого обвиняют в растрате крупной суммы. В психбольнице обвиняемому поставили несуществующий диагноз, провели экспертизу и признали его невменяемым.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили по данному факту уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. В больнице и домах фигурантов провели обыски. Чертановский суд Москвы отправил Федина под арест.

Ранее троим подозреваемым в многомиллионном хищении имущественного комплекса Минобороны России избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Похищенный комплекс расположен в Балашихе. Он состоит из 15 объектов недвижимости. Его стоимость оценивается в 244 млн рублей.