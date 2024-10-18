сегодня в 11:40

Подозреваемых в многомиллионном хищении у Минобороны РФ арестовали

Троим подозреваемым в многомиллионном хищении имущественного комплекса Минобороны России избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Информационный центр СК РФ.

Фигурантами дела стали экс-начальник управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, экс-конкурсный управляющий принадлежащего МО РФ ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин и Евгений Потапов. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2019-2021 обвиняемые похитили имущественный комплекс, принадлежавший МО РФ, при реализации процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона» Они сделали это, организовав подложные торги.

Похищенный комплекс расположен в Балашихе. Он состоит из 15 объектов недвижимости. Его стоимость оценивается в 244 млн рублей.

Суд избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее двух экс-сотрудников центра «Патриот» МО обвинили во взяточничестве. Предварительно, они незаконно получили средства на сумму, превышающую 27,5 млн рублей.