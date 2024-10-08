Двух экс-сотрудников центра «Патриот» МО обвинили во взяточничестве на 27,5 млн

В отношении бывших сотрудников «Патриота» возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». По предварительным данным, обвиняемые в общей сложности незаконно получили средства на сумму, превышающую 27,5 млн рублей.

Следствие установило, что Пучков и Трифоногло получали средства от представителя ООО «Меркурий» в период с 2021 по 2024 год. Вышеуказанная компания исполняла многомиллионный госконтракт по техобслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений Военно-патриотического парка. Фигуранты дела получали взятки за то, чтобы компанию минимально контролировали в рамках исполнительного контракта.

Решением суда Пучков заключен под стражу на период расследования уголовного дела, а Трифоногло — под домашний арест. Имущество фигурантов также арестовано. Ход расследования уголовного дела находится на контроле главного управления Следственного комитета России.